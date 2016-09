FussballFan.net – der Fanblog Berichte, Fotos und Infos vom Fussball, Fans und Stadien

Fakten zum Spiel: C.D. Serverense - C.F. Sóller

Datum: 27.10.2013

Anpfiff: 18:00 Uhr

Spielort: Camp Municipal Ses Eres in Son Servera

Liga: Primera Regional Preferente 5. Liga (Spanien)

Ergebnis: 1 : 0 | 10. Spieltag

Zuschauer: ca. 200 - ca. 10 Gäste

spanischer Spielbericht

Im Oktober war ich das zweite Mal auf Mallorca und dieses Mal ging es auch zum Fußball. Mit dem Fahrrad bin ich vom Hotel zum Stadion gefahren. 10 Euro Eintritt bezahlt, den schlechten (weil schon in die Jahre gekommenen) Kunstrasen und die Tribüne gesehen. Die Tribüne macht einiges her und der Blick von ihr auch. Nicht nur in die Ferne, sondern auch wegen der Nähe zum Spielfeld.

Das Spielniveau war ähnlich wie in einer vergleichbaren Liga in Deutschland, ging schon.

Nach dem Spiel spielte noch C.F. Cala Millor, aber ich musste zurück, das Abendbrot wartet. 😉