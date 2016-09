FussballFan.net – der Fanblog Berichte, Fotos und Infos vom Fussball, Fans und Stadien

Fakten zum Spiel: 1. FC Köln - TSG Hoffenheim

Datum: 12.04.2015 | Anpfiff: 15:30 Uhr

Spielort: Müngersdorfer Stadion in Köln

Liga: 1. Bundesliga (Deutschland)

Ergebnis: 3 : 2 | 28. Spieltag

Zuschauer: 45.000 - ca. 800 Gäste

Sitzplatz: N2

Schönes Wetter, schöner Fußballnachmittag. 🙂

Der Spielverlauf und der 3. Heimsieg sorgte für gute Stimmung im gesamten Stadion. Die Stimmungsblöcke S3 und S4 wurden durch die DFL gesperrt, nach dem Platzsturm in Mönchengladbach.

Es nervt aber das in den ersten 3 Minuten 3x das gleiche Lied angestimmt wurde. Ich glaube mit gefüllten Stimmungsblöcken wäre es noch besser gewesen.

Vor dem Spiel beteiligten sich etwa 1.000 Kölner Fans am Fanmarsch Zum Erhalt der Fankultur!