FussballFan.net – der Fanblog Berichte, Fotos und Infos vom Fussball, Fans und Stadien

Fakten zum Spiel: Borussia Dortmund - TSG Hoffenheim

Datum: 07.04.2015 | Anpfiff: 20:30 Uhr

Spielort: Westfalenstadion in Dortmund

Pokal: DFB-Pokal Viertelfinale (Deutschland)

Ergebnis: 3 : 2 n.V.

Zuschauer: 80.667 - ca. 2.000 Gäste

Sitzplatz: Block 30

Spielbericht: Kicker, Schwatzgelb.de, 11freunde.de

Irgendwie hatte ich mehr von der Stimmung der Heimfans erwartet. Insbesondere in der ersten Halbzeit, als es für den BVB nicht so gut lief waren nur die Ultras um Stimmung bemüht. Nach dem der Rückstand aufgeholt war, ging das ganze Stadion mit. Die Gäste wurden in den Oberrang in die Ecke geschoben und auch diesen Bereich konnten sie nicht füllen.