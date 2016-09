FussballFan.net – der Fanblog Berichte, Fotos und Infos vom Fussball, Fans und Stadien

Fakten zum Spiel: FC Hard - SCR Altach Ama. 1:1

Datum: 26.03.2016 | Anpfiff: 15:00 Uhr

Spielort: Waldstadion Hard

Liga: Regionalliga West (Österreich)

Ergebnis: 1 : 1 | 18. Spieltag

Eintritt: 8 € - freie Platzwahl

Zuschauer: 450 - ca. 15 Gäste

Spielberichte: Fanreport, SCRA

Viel gibt es nicht zu sagen, das Stadion liegt am Bodensee in Voralberg. Sollte das Spiel langweilig sein, kann der Torwart die schneebedeckten Gipfel der Alpen betrachten. In der Regionalliga West kommt der FC Hard ganz ohne Zäune um das Spielfeld aus. So das man den Spielern fast die Hand geben kann. Viele der Besucher waren mit dem Rad da, die auch auf dem Gelände standen. Die jungen Spielern der Gäste machten das Spiel und gingen so schnell in Führung. Noch in der ersten Halbzeit kamen die Hausherren zum 1:1.

Stimmung gab es auf beiden Seiten keine. Nur Fußballgucker im Stadion. Es ist ein schönes Ding. Eine überdachte Tribüne und daneben noch einige Stufen auf der gegenüberliegenden Seite ist das Clubhaus mit Imbiss. Hinter den Toren ist nichts.