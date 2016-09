FussballFan.net – der Fanblog Berichte, Fotos und Infos vom Fussball, Fans und Stadien

Fakten zum Spiel: FC Hürth - SV Bergisch Gladbach 09

Datum: 08.04.2016 | Anpfiff: 20:00 Uhr

Spielort: salus Park Hürth

Liga: Mittelrheinliga (Deutschland)

Ergebnis: 0 : 3 | 22. Spieltag

Eintritt: 7 € - freie Platzwahl

Zuschauer: ca. 200 - keine erkennbaren Gäste

Freitag Mittag, bei 0zu1.de geguckt, was am Abend so für Spiele sind und dabei fiel das Spiel in Hürth ins Auge. Der FC Hürth entstand erst 2007 aus einer Fusion zwischen dem BC Berrenrath und der Spvg. Hürth-Hermülheim und seit 2015 spielt man erst auf den neuen Platz. Dieser ist ein Kunstrasenplatz und ist mit einer Tribüne ausgestattet, ca. 500 Sitzplätze. Gut zu finden ist der Platz nicht. Auf dem angegeben Parkplatz geparkt, hört und sieht man nichts von einem Fußballplatz. Man steht vor einer Schule.

Der Gegner kam aus Bergisch Gladbach, noch unter dem Namen SSG 09 Bergisch Gladbach habe ich das Stadion an der Pfaffenrather Straße besucht. 2008 hat man den Namen geändert. Die Gäste wollten eigentlich noch ein Wörtchen mit um den Aufstieg reden, aber ihre Spielweise sah nicht danach aus. Die Heimmannschaft wollte ihre Negativserie beenden und schaffte es auch.

In der Halbzeitpause eine Platzrunde gedreht und zwei Hopper getroffen. Stimmung oder so gabs nicht, hatte ich auch nicht erwartet.