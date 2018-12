FussballFan.net – der Fanblog Berichte, Fotos und Infos vom Fussball, Fans und Stadien

Fakten zum Spiel: Γ.Σ. Διαγόρας- Γ.Α.Σ. Ιάλυσος

Datum: 14.10.2018 | Anpfiff: 16:00 Uhr

Spielort: Diagoras Stadium (in Rhodos Stadt)

Liga: 3. Liga Griechenland - Gamma Ethniki Gruppe 6

Ergebnis: 0 : 1 (3:0) | 3. Spieltag

Eintritt: 10 € - Sitzplatz

Zuschauer: 2.000 - ca. 500 Gäste

Spielbericht: 12sports.gr

Urlaub auf Rhodos und damit die Chance erstmals Fußball in Griechenland zu sehen. Und dann gleich das Derby auf Rhodos. Viel gibts nicht zum Spiel zu sagen, es war nicht besonders gut, aber spannend und zwischenzeitlich emotional. Gab eine Rote Karte und ein Tor, so wie ein Pfostentreffer der Heimmannschaft.

Stimmung haben beide Seiten gemacht, in der Heimkurve von etwa 150 Leuten und etwa 70 bei den Gästen. Insgesamt lagen die Sympathien bei 70/30 würde ich schätzen.

Das Stadion war in zwei Teile unterteilt, Haupttribüne und eine Seite der Hintertorkuve und Gegengerade (Heimkurve u.a. mit Gate 6) und Kurve. Die Kurve war mit einem Zaun getrennt, den ein Polizist gefühlt aller 2 Minuten geöffnet hat, nur in der Halbzeitpause blieb er stur und öffnete nicht das Tor. Auf der Haupttribüne und der Hintertorkurve (auf der ich auch saß), waren die Fans auch gemischt, keine Ahnung, was dann der Zaun sollte.

In der Kurve waren 9 hohe Stufen, auf denen die Zuschauer saßen. Die gegenüberliegende Kurve kann nicht betreten werden, dort befinden sich aber die Umkleiden. Die Haupttribune hat ein kleines Dach. Parken kann man sonntags kostenlos in den umliegenden Straßen.